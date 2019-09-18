С начала суток на Донбассе погиб военный

Накануне боевики совершили 23 обстрела.

С начала суток на Донбассе погиб военный
Фото: www.0629.com.ua

В понедельник, 16 сентября, вооруженные формирования РоSSийской Федерации на Донбассе 23 раза нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Об этом сообщает пресс-центр ООС на своей странице в Фейсбуке.

В результате обстрелов получили ранения двое украинских военнослужащих. С начала суток вторника, 17 сентября, при выполнении боевого задания в зоне ООС погиб еще один украинский военный.

Обстрелы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" зафиксированы вблизи Пищевика, Павлополя, Лебединского, Верхнеторецкого, Водяного, Невельского, Опытного, Николаевки, Марьинки, Красногоровки и Новотроицкого.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики вели огонь по нашим позициям вблизи Луганского, Новотошковского, Новолуганского, Новгородского и Крымского.

С полуночи 17 сентября зафиксированы два обстрела: вблизи Новотроицкого и рядом с Железным.

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