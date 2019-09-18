Порошенко снова не пришел на допрос в ГБР

"Речь идет о производстве, которое касается возможного вмешательства в деятельность судей".

Порошенко снова не пришел на допрос в ГБР
Фото: eurosolidarity.org

Пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко в среду не явился на допрос в Государственное бюро расследований.

Об этом сообщила пресс-секретарь ГБР Анжелика Иванова, передает "Интерфакс-Украина".

"Петро Порошенко не явился на допрос. Повестка будет направлена повторно", - сказала она.

Пресс-секретарь пояснила, что речь идет об уголовном производстве, которое касается возможного злоупотребления служебным положением, а также возможного вмешательства в деятельность судей.

"Данное уголовное производство периода, начиная с 2016 года, когда началась судебная реформа, во время которой судьи, у которых заканчивался пятилетний срок их полномочий, не были своевременно переназначены президентом. Таким образом, они получали вознаграждение в виде своей зарплаты судьи, что могло причинить государству определенные убытки, поскольку по факту они судопроизводство не осуществляли", - рассказала Иванова.

Она также отметила, что в рамках этого уголовного производства уже началась допросы судей. "Речь идет о более тысячи судей, которые будут допрошены в рамках этого уголовного производства", - добавила пресс-секретарь.

Иванова подчеркнула, что ГБР направляет Порошенко повестки через аппарат Верховной Рады и напомнила, что согласно действующему законодательству у него депутатская неприкосновенность. Ближайшие допросы Порошенко запланированы на 27 сентября и 3 октября, но повторные повестки могут направляться и на другие даты.

Напомним, ранее адвокат Порошенко Игорь Головань заявил, что ГБР нужны не показания экс-президента, а постоянные провокации под видом допросов.

Ранее Порошенко трижды не являлся на допрос, так как находился на пленарных заседаниях Рады.

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