Рада разгрузила Высший антикоррупционный суд

Верховная Рада внесла изменения в закон о Высшем антикоррупционном суде, чтобы избежать завала в его работе.

Соответствующий законопроект №1025 в целом был принят 18 сентября голосами 323 депутатов.

Согласно предложенным поправкам, ВАКС оставят только те дела, которые расследовались Национальным антикоррупционным бюро. Это примерно две сотни обвинительных актов из 3600, которые отнесены к подследственности этого суда и уже готовы к рассмотрению.

Дела, которые отнесены к подследственности этого суда, будут рассматриваться только в том случае, если они внесены в Единый реестр досудебных расследований с даты начала работы суда, то есть 5 сентября.

По сравнению с первым чтением законопроект почти не претерпел изменений. В него внесли только 11 правок технического характера.

Напомним, 5 сентября в Украине начал работу Антикоррупционный суд. Все коррупционные уголовные производства, как новые, так и те, что уже слушаются в других судах, должны быть переданы в ВАКС. Также суд должен рассматривать ходатайства НАБУ и САП.