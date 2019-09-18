Зеленский намерен достичь настоящего прогресса на Донбассе за полгода, - глава МИДа

Пристайко убежден, что Западу необходимо продолжать давление на РоSSию.

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что президент Владимир Зеленский намерен достичь настоящего прогресса по урегулировании ситуации на Донбассе на протяжении ближайших шести месяцев.

Об этом Пристайко рассказад в интервь юнемецкой газете Die Welt.

Отвечая на вопрос, чего можно ожидать от следующей встречи в "нормандском формате" на уровне лидеров государств и есть ли новые идеи, как можно закончить войну, глава МИДа сказал: "Президент Украины Владимир Зеленский хочет достичь настоящего прогресса на протяжении следующих шести месяцев".

При этом он подчеркнул, что урегулирование не может достигнуто быть за счет сдачи украинских территорий.

Пристайко отметил, что Западу необходимо продолжать давление на РоSSию

"Потому что мы уже не те украинцы, которых Путин хотел поставить на колени пять лет назад. Рост экономики в первом полугодии составил 4,6%. Для Украины это очень впечатляющая цифра, даже если нам и нужны значительно большие темпы роста. Санкциями Запад нам предоставил время, и мы его использовали. Намного мощнее армия, экономика, лучше функционирует, и довольно сильная общественная сплоченность, показавшая себя на последних выборах, - это те достижения, которыми мы оперируем за столом переговоров", - сказал министр.

Напомним, президент Зеленский ожидает от встречи с лидерами "нормандской четверки" (Украина, Германия, Франция, РоSSия), которая может состояться в конце сентября или октябре, обмена "всех на всех", разведения войск и сроков вывода оккупационных сил.

Ранее представитель Украины в Трехсторонней контактной группе Леонид Кучма выразил опасения, что на саммите "четверки" Зеленский будет "один против троих" и лидеры Франции и Германии будут подталкивать его к неприемлемым уступкам РоSSии.