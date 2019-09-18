Конституционный Суд избрал нового главу

Председателем КС стал Александр Тупицкий.

Конституционный Суд избрал нового главу
Александр Тупицкий.
Фото: ccu.gov.ua

На специальном пленарном заседании 17 сентября Конституционный Суд Украины избрал нового председателя. Им стал Александр Тупицкий.

Об этом информирует пресс-служба Конституционного суда.

"Ранее в этот же день Конституционный Суд Украины уволил председателя Конституционного Суда Украины Наталью Шапталу с должности судьи Конституционного Суда Украины в соответствии с пунктом 4 части второй статьи 149-1 Конституции Украины на основании представления ею заявления об отставке", - говорится в сообщении.

Тупицкий назначен судьей Конституционного Суда в мае 2013 года. С 1993 года работал судьей Куйбышевского районного суда города Донецка, а с 2002 года возглавлял этот суд. Кроме того, работал судьей в Донецком, Львовском, Днепропетровском апелляционных судах, занимал должности председателя Львовского и Днепропетровского апелляционных судов.

Заместителем председателя Конституционного Суда избран Сергей Головатый. Он был назначен судьей Конституционного Суда в феврале 2018 года по квоте президента Украины.

Напомним, Наталья Шаптала была избрана председателем Конституционного Суда 14 мая 2019 года при том, что срок ее полномочий истекал в сентябре.

Ранее в тот же день Конституционный суд уволил главу КСУ Станислава Шевчука, который начала этого года попал сразу в несколько скандальных историй. Его считают ответственным за отмену статьи о незаконном обогащении. Кроме того, сразу несколько судей обвинили Шевчука в системных нарушениях законодательства и дисциплины, которые приводят к институциональному кризису КС.

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