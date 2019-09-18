США и Беларусь договорились восстановить диппредставительство на уровне послов

Соединенные Штаты Америки и Беларусь решили восстановить диппредставительства на уровне послов после 11-летнего перерыва.

Об этом сообщил заместитель госсекретаря по политическим вопросам Дэвид Хейл в ходе визита в Минск, передает "БЕЛТА".

"Я хотел бы передать привет от госсекретаря, который попросил меня приехать, чтобы присутствовать на важном историческом моменте наших двусторонних отношений. После нашей встречи мы сделаем объявление, что будем обмениваться послами по истечении такого количества лет без послов", - сказал Хэйл на встрече с президентом Беларуси Александром Лукашенко.

"Мы согласны с вами, что то положение вещей неестественно, ненормально. И мы рады, что эта глава оканчивается. Мы закрываем эту главу по причине тех шагов, которые ваша страна и вы лично сделали. Также отмечаем то видение, которые вы приняли на вооружение - большего разнообразия как во внутренних делах, так и в отношениях с внешним миром. Мы очень сильно поддерживаем это видение и сделаем все возможное, чтобы помочь вам на этом пути", - добавил заместитель госсекретаря США .

Хэйл также отметил, что США это делают не с целью соревнования с какой-то другой страной, а лишь в целях того, чтобы потенциал двусторонних отношений был реализован в полной мере.

"А также потому, что нам очень дорог этот регион и мы очень внимательно относимся к угрозам безопасности. Также потому, что мы очень сильно поддерживаем суверенитет и независимость Беларуси", - отетил он.

Напомним, в августе Лукашенко предложил советнику президента США по национальной безопасности Джону Болтону "откровенно и по-дружески" обсудить вопросы отношений между странами и начать отношения Беларуси и США "с чистого листа".

Между Минском и Западом на протяжении многих лет существуют разногласия по поводу ситуации с правами человека и политических репрессий. В июне президент США Дональд Трамп продлил еще на один на год действие санкций в отношении ряда белорусских чиновников.

Американские санкции против Беларуси были введены президентом Джорджем Бушем. В послании, направленном Конгрессу США 16 июня 2006 года, Буш распорядился заморозить финансовые счета Лукашенко и девяти других высокопоставленных белорусских чиновников, а также запретил американским гражданам совершать с ними какие-либо сделки. Поводом для введения санкций стали президентские выборы в Беларуси, которые в США и ЕС признали недемократичными.

Позднее, в 2007-2008 годах, Вашингтон ввел ограничительные меры экономического характера в отношении концерна "Белнефтехим". В октябре 2015 года Минфин США приостановил санкции в отношении концерна "Белнефтехим" и восьми связанных с ним предприятий нефтехимической отрасли.