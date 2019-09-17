Всем освобожденным морякам купили квартиры, они будут жить в одном доме

Другие освобожденные из роSSийского плена украинцы также получат жилье в ближайшее время.

Всем освобожденным морякам купили квартиры, они будут жить в одном доме
Кирилл Тимошенко
Фото: facebook.com/kirill.timoshenko

Всем освобожденным из роSSийского плена 24 украинским морякам куплены квартиры и они будут проживать в одном доме. Другие из числа 35 также получат жилье в ближайшие недели.

Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко, передает "Интерфакс-Украина".

"Это была инициатива президента, мы занимаемся вопросом покупки квартир, кроме моряков, которым уже всем купили квартиры. Они будут проживать в одном доме. Еще мы покупаем квартиры другим людям, которые были среди тех 35. Это вопрос одной или двух недель, они будут с новыми квартирами", - сказал он журналистам.

Тимошенко также отметил, что у одного из моряков были проблемы со здоровьем, и Офис президента инициировал приезд израильских специалистов.

"Ему была сделана операция, израильские специалисты приехали и сделали ее на волонтерской основе", - рассказал он.

Напомним, 7 сентября в рамках обмена пленными в Украину из РоSSии вернулись захваченные в Керченском проливе моряки, а также 11 политзаключенных. В тот же день командующий Военно-Морских Сил Украины адмирал Игорь Воронченко вручил морякам ордена и очередные воинские звания.

14 сентября моряки вернулись в Одессу.

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