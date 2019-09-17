Украинские кинематографисты попросили Зеленского не отменять результаты 11-го питчинга

Также они призывают объявить конкурс на пост главы Госкино.

Украинские кинематографисты попросили Зеленского не отменять результаты 11-го питчинга
Фото: Макс Требухов

Украинские режиссёры, продюсеры, кинокритики, операторы и другие профессионалы в сфере кино написали открытое письмо президенту Владимиру Зеленскому и министру культуры, молодёжи и спорта Владимиру Бородянскому.

В письме они объясняют, почему идея главы парламенсткого комитета по гуманитарной политике Александра Ткаченко об отмене результатов 11-го конкурса кинопроектов приведет к репутационным потерям для киноиндустрии.

"Изменения, которые происходят в Украине после выборов президента и Верховной Рады, касаются и киноотрасли. Кроме положительных, есть и те, которые вызывают беспокойство. В частности, заявление председателя комитета Рады по гуманитарной и информационной политики Александра Ткаченко о необходимости отмены результатов последнего конкурса кинопроектив (11-й питчинг). Такие действия подрывают не только устойчивость развития украинской киноотрасли, но и репутацию Украины как надежного партнера на международной арене", - говорится в письме.

Отмечается, что пересмотр результатов 11-го конкурсного отбора будет означать финансовые и репутационные потери не только для компаний-производителей, но и для государства Украина.

Кроме того, кинематографисты требуют объявить конкурс на пост главы Госагентства по вопросам кино.

Напомним, раннее министр культуры, молодежи и спорта Бородянский заявил, что намерен ввести рейтинг режиссеров и продюсеров, которые в дальнейшем смогут претендовать на государственную финансовую поддержку. Он также отметил, что лично не может отменить результаты 11-го питчинга Госкино, но порекомендовал Совету по господдержке кинематографии пересмотреть его результаты.

На вопрос о судьбе 12-го питчинга, Бородянский ответил, что пока неизвестно, произойдет ли он вообще, поскольку на это пока что нет средств.

В августе Филипп Ильенко, возглавлявший Госкино с 2014 года, уволился по собственному желанию. Он заявил, что принял это решение еще до выборов, так как "выполнил все, ради чего занял эту должность пять лет назад". Подробнее об этом читайте в интервью с Ильенко: "Ти можеш вважати себе ким завгодно, хоч Бетменом, але ти все одно політик".

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