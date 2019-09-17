Кличко раскритиковал законопроект о назначении выборов мэра Киева на 8 декабря

Мэр также пригрозил распустить горсовет в случае неявки депутатов совета на заседания.

Кличко раскритиковал законопроект о назначении выборов мэра Киева на 8 декабря
Виталий Кличко
Фото: facebook/Кличко - мер

Мэр Киева Виталий Кличко считает законопроект №2143 о назначении выборов мэра Киева на 8 декабря усиливающим централизацию.

Об этом он заявил на пресс-конференции, передают "Українські новини".

"Предварительно могу сказать, что этот законопроект разрушает местное самоуправление, возможность киевлян избирать власть. Такого нет ни в одном европейском городе и я убежден в том, что такие шаги делаются не для децентрализации. Это наоборот централизация власти", - сказал Кличко.

Мэр также выступил за оценку законопроекта международной и украинской общественностью, а также Венецианской комиссией, перед его рассмотрением в парламенте.

"Если хотят киевлянам спускать сверху человека, который не отвечает перед ними, а полномочия киевского руководителя минимизируют, то есть он не может исполнять свои прямые обязанности перед общественностью - это недемократично", - подчеркнул Кличко.

Он также пригрозил распустить Киевский городской совет в случае неявки депутатов совета на заседания.

"Если депутаты не хотят принимать участие по разным политическим причинам, то они не отвечают ключевому требованию - ответственности перед киевлянами, которые их избрали представлять их интересы. Если они не хотят работать - не останется другого выхода, кроме как досрочные выборы, чтобы прошли новые", - сказал Кличко.

Мэр подчеркнул, что перед депутами стоят вопросы отопительного сезона, зарплаты учителей, проект бюджета столицы на 2020 год и развитие инфраструктуры. Во вторник вечером Кличко намерен провести консультации с председателямт фракций горсовета по данному поводу.

Напомним, 16 сентября на сайте Рады появился проект закона о внесении изменений в закон "О столице Украины - городе-герое Киеве", который предполагает проведение выборов мэра Киева в декабре 2019. Также он разделяет должность мэра и главы КГГА и возвращает районные советы. Инициаторами документа являются 39 нардепов во главе с председателем комитета по вопросам местного самоуправления Андреем Клочко. Среди них 36 - из фракции "Слуга народа".

4 сентября Кабмин поддержал увольнение Кличко с поста главы КГГА. Ранее правительство Владимира Гройсмана отказывалось рассматривать этот вопрос.

Сам Кличко считает, что следующие выборы в столице могут стать бессмысленными, если эти две должности разделят. Несмотря на такую позицию, он планирует принимать в них участие и уверен в победе. При этом Кличко назвал досрочные выборы в Киеве "большой ошибкой".

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