НАБУ пришло с обыском на теплоцентраль в Кривом Роге

Следственные действия проводились в кабинете директора, бухгалтерии.

НАБУ пришло с обыском на теплоцентраль в Кривом Роге
Фото: one.kr.ua

Детективы Национального антикоррупционного бюро 17 сентября пришли с обыском на теплоцентраль в Кривом Роге.

Местное издание "Первый городской" пишет, что следователи осмотрели кабинет директора, помещения, где работают IT-специалисты, а также бухгалтерию и производственный отдел.

Детективы отказались комментировать обыски.

АТ "Криворожская теплоцентраль" на 100% принадлежит государству. Директор - Николай Тарасенко.

Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Зеленский встретился со звездами мирового кино и призвал мировой кинобизнес снимать кино в УкраинеЗеленский встретился со звездами мирового кино и призвал мировой кинобизнес снимать кино в Украине
Трамп отправил Джона Болтона в отставку (обновлено)Трамп отправил Джона Болтона в отставку (обновлено)
Чиновники Криворожского горсовета присвоили более миллиона гривен, выделенных на празднование дня городаЧиновники Криворожского горсовета присвоили более миллиона гривен, выделенных на празднование дня города
Депутат горсовета Чернигова сбил человека на пешеходном переходеДепутат горсовета Чернигова сбил человека на пешеходном переходе
В Донецкой области три добровольческие подразделения добровольно передали вооружение НацполицииВ Донецкой области три добровольческие подразделения добровольно передали вооружение Нацполиции
Блок рекламы


Похожие новости
Коломойский отрицает связь между его встречей с Зеленским и обыском в ПриватбанкеКоломойский отрицает связь между его встречей с Зеленским и обыском в Приватбанке
Харари пришлось оправдываться в Киеве за русский перевод "21 урок для 21 века"Харари пришлось оправдываться в Киеве за русский перевод "21 урок для 21 века"
НАБУ задержало и.о. главы Службы автодорог Николаевской области (обновлено)НАБУ задержало и.о. главы Службы автодорог Николаевской области (обновлено)
Рада намерена прописать в Конституции право президента назначать директоров НАБУ и ГБР и создавать регуляторные органыРада намерена прописать в Конституции право президента назначать директоров НАБУ и ГБР и создавать регуляторные органы
Богдан побывал на допросе в НАБУБогдан побывал на допросе в НАБУ
НАБУ получило доступ к данным Приватбанка, которые касаются стратегии в судах против КоломойскогоНАБУ получило доступ к данным Приватбанка, которые касаются стратегии в судах против Коломойского
НАБУ открыло дело по декларации ГладковскогоНАБУ открыло дело по декларации Гладковского
НАБУ через суд запросило у Приватбанка всю документацию по юрсоветникамНАБУ через суд запросило у Приватбанка всю документацию по юрсоветникам
Четверо военных ранены в результате обстрела на Донбассе, один из них скончался по дороге в больницуЧетверо военных ранены в результате обстрела на Донбассе, один из них скончался по дороге в больницу
НАБУ завершило расследование против экс-нардепа КрючковаНАБУ завершило расследование против экс-нардепа Крючкова
Последние новости
Подгружаем последние новости