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2019-09-17
НАБУ пришло с обыском на теплоцентраль в Кривом Роге
Следственные действия проводились в кабинете директора, бухгалтерии.
Фото: one.kr.ua
Детективы Национального антикоррупционного бюро 17 сентября пришли с обыском на теплоцентраль в Кривом Роге.
Местное издание "Первый городской" пишет, что следователи осмотрели кабинет директора, помещения, где работают IT-специалисты, а также бухгалтерию и производственный отдел.
Детективы отказались комментировать обыски.
АТ "Криворожская теплоцентраль" на 100% принадлежит государству. Директор - Николай Тарасенко.
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