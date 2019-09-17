НАБУ пришло с обыском на теплоцентраль в Кривом Роге

Детективы Национального антикоррупционного бюро 17 сентября пришли с обыском на теплоцентраль в Кривом Роге.

Местное издание "Первый городской" пишет, что следователи осмотрели кабинет директора, помещения, где работают IT-специалисты, а также бухгалтерию и производственный отдел.

Детективы отказались комментировать обыски.

АТ "Криворожская теплоцентраль" на 100% принадлежит государству. Директор - Николай Тарасенко.