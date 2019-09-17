На Донбассе сейчас нет условий для проведения выборов, - Лайчак

На оккупированном Россией Донбассе сейчас нет условий для проведения выборов, которые могут состояться только в системе украинской юрисдикции. Об этом заявил глава миссии ОБСЕ в Украине Мирослав Лайчак в интервью "Би-Би-Си".

"Я думаю, что свободные выборы могут пройти только в свободной обстановке, и конечно по украинским законам и при наблюдении со стороны международных наблюдателей - ОБСЕ , других международных организаций, то есть в системе украинской юрисдикции. Только после этого, когда мы достигнем такой ситуации, мы сможем организовать выборы и назвать их свободными", - заявил Лайчак.

Проведению выборов должен предствествовать вывод роSSийских войск из региона и установление Украиной контроля над украинско-роSSийской границей.

"Конечно, о конкретных деталях должны договориться стороны, и поскольку Донбасс является территорией Украины, я считаю правомерным, что выборы можно организовать только в такой обстановке, когда украинская власть, украинское правительство скажут, что атмосфера, предпосылки для свободных выборов. На сегодня такой ситуации нет", - рассказал Лайчак.