Суд восстановил на должностях двух люстрированных прокуроров

Причастность Кавуна и Кипера к узурпации власти беглым президентом Виктором Януковичем не доказана.

Окружной административный суд города Киева вернул должности заместителя прокурора Харьковской области Дмитрию Кавуну и старшему прокурору главного управления надзора Олегу Киперу, которых люстрировали в 2014 году.

Соответствующие решение обнародовано в Едином государственном реестре судебных решений.

На заседании 11 сентября суд признал, что люстрация чиновников была безосновательной, а их причастность к узурпации власти беглым президентом Виктором Януковичем не доказана.

Суд обязал Генпрокуратуру исключить обоих из реестра люстрированных лиц Министерства юстиции, а также выплатить за вынужденный прогул Кавуну 951 тысячу гривен, Киперу - 805 тысяч гривен.

Кипера и Кавуна уволили 23 и 24 октября 2014 года. Рассмотрение дела о восстановлении Кавуна остановили 22 февраля 2015 года и начали рассматривать его снова 5 сентября 2019 года.

Также в 2014 году Кавуна и Кипера внесли в список лиц, которым запрещено занимать должности в органах государственной власти в связи с законом о люстрации. Запрет действует до 2024 года.

Напомним, в августе через суд восстановился в должности люстрированный замгенпрокурора Голомша.