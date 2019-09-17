Суд арестовал взятого в плен на Светлодарской дуге пулеметчика "ДНР"
24-летний житель Горловки воевал против ВСУ три года.
Взятому в плен на Светлодарской дуге пулеметчику "ДНР" избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком 60 суток.
Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.
24-летний житель Горловки подозревается в преступлении по ч. 4 ст. 260 (участие в непредусмотренных законом военизированных или вооруженных формированиях и нападение на граждан) Уголовного кодекса.
"В ходе досудебного расследования установлено, что в ноябре 2016 года 24-летний мужчина добровольно пришел в военкомат города Горловка, находящегося под временным контролем террористической организации "ДНР", где он был зачислен на должность заряжающего в состав минометной батареи, а летом 2019 года переведен во 2-й взвод 1-й мотострелковой бригады на должность пулеметчика", - говорится в сообщении.
Находясь на передовых позициях незаконных вооруженных формирований, расположенных в с. Зайцево Бахмутского района Донецкой области, будучи вооружен автоматом Калашникова, злоумышленник вместе с другими боевиками длительное время оказывал ожесточенное сопротивление военнослужащим Вооруженных Сил Украины.
В конце августа, в ходе боевого столкновения, трое боевиков, которые пытались приблизиться к украинским позициям, были убиты, а четвертый ранен и взят в плен.
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17.09.2019 12:43