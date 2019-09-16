При Офисе президента создали временный Совет по вопросам свободы слова

Независимым СМИ в участии Совета отказали.

При Офисе президента создали временный Совет по вопросам свободы слова
Фото: facebook.com/victoria.strakhova

В Офисе президента прошла встреча с журналистами, где был создан временный Общественный совет, в задачи которого входит разработка положения об Общественном совете по вопросам свободы слова и защиты журналистов.

Как сообщает Укринформ, в состав Совета вошли пятнадцать человек, в числе которых шесть представителей медиа, шесть - от общественных медийных организаций и трое - "по должности": представитель НСЖУ, Независимого медиа-профсоюза и один представитель из Офиса президента.

Членами Совета от медиа-сообщества стали Наталия Гуменюк, Вадим Миський, Наташа Влащенко, Павел Елизаров, Михаил Ткач, Даниил Яневский. Двое последних не присутствовали, поэтому со временем могут взять самоотвод.

От общественных медийных организаций в состав Совета вошли: Татьяна Лебедева, Светлана Остапа, Диана Дуцик, Тарас Шевченко, Татьяна Попова, Александр Бурмагин.

Офиса президента в Совете представляет Максим Кречетов, от НСЖУ войдет Сергей Томиленко, а от медиа-профсоюза - Сергей Штурхецкий.

"Сотрудник информационного Департамента ОПУ Максим Кречетов проинформировал, что временный Общественный совет будет формировать положения, фактический функционал Общественного совета по вопросам свободы слова и защиты журналистов. А каждый член временного Общественного совета будет отвечать за определенное направление и готовить разработку положения по этому Совету по конкретной проблематике. Предложения к составленному проекту смогут подавать все присутствующие. Кречетов предположил, что, возможно, пришло время переосмыслить значение терминов свобода слова, журналистская ответственность и соблюдение стандартов", - говорится в сообщении.

Ранее Українські Новини заявили, что Офис президента отказал информационному агентству в участии в работе Совета по свободе слова, "грубо нарушив свои же правила".

"Похоже, что Зеленский хочет вместо Совета по свободе слова создать "кружок медиаобслуги" – только для лояльных к нему журналистов. И для этого из Совета исключают независимые редакции. При этом включают подконтрольное власти правительственное агентство. Там есть много уважаемых журналистов, но смогут ли они ставить перед президентом (по сути - начальником своего начальника) вопросы безнаказанности преступлений против журналистов, безопасности, атак на представителей СМИ или попыток ограничить свободу медиа новой властью?" - отметил директор Українських Новин Денис Иванеско.

Главный редактор РБК-Украина Сергей Щербина, присутствовавший на заседании в ОП по вопросу выборов членов Совета по свободе слова при президенте, сообщил, что одной из задач Совета обсуждалась проработка идеи о введении национальной пресс-карты.

"Этот документ, как я понял обсуждавших, призван давать статус журналиста, а за проступки такого статуса можно лишить. Легко предположить, что по принципу наличия национальной пресс-карты будет даваться аккредитация в парламент, на события с участием президента и т.д", - написал он в фейсбуке.

Главред РБК-Украина выступил "категорически против такой инициативы, которая неизбежно приведет к появлению "святой инквизиции". Либо в государственном обличии, либо в виде какой-нибудь профильной "комсомольской" организации, либо их микса. К которым потом нужно будет ходить на поклон за званием дома высокой культуры быта".

"Фактически, это механизм регулирования профессии, который кто-то неизбежно оседлает", - заявил Сергей Щербина.

Напомним, ранее глава ОП Андрей Богдан заявил, что команде президента не нужны журналисты для общения с обществом.

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