На Донбассе ранен украинский военнослужащий

Боевики 14 раз нарушили режим прекращения огня.

На Донбассе ранен украинский военнослужащий
Фото: facebook/Операція об'єднаних сил

С начала текущих суток роSSийско-оккупационные войска 14 раз нарушили режим прекращения огня, обстреляв позиции ООС из минометов калибра 120 мм и 82 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В результате обстрела боевиков один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения.

Об этом сообщает пресс-центр ООС в вечерней сводке в фейсбуке.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 9 обстрелов позиций Объединенных сил, в районе ответственности группировки "Север" - 5 обстрелов.

За минувшие сутки роSSийско-оккупационные войска 16 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Был ранен один украинский военнослужащий.

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