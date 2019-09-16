Родители детей, пострадавших при пожаре в "Виктории", обратились к Зеленскому

Сегодня исполняется два года со дня пожара, унесшего жизни трех девочек.

Родители детей, пострадавших при пожаре в "Виктории", обратились к Зеленскому
Фото: odessitua.com

Родители детей из ансамбля "Адель" обратились к президенту Владимиру Зеленскому с жалобой на медленное расследование дела о смертельном пожаре 2017 года. Текст обращения опубликовало одесское издание "Думская".

"Прошло два года с той ужасной ночи, а следствие топчется на месте - в поле зрения правоохранительных органов так и не попал ни один чиновник, ответственный за строительство и введение в эксплуатацию деревянных корпусов, построенных с огромным количеством нарушений норм пожарной безопасности, до сих пор не допрошены имеющиеся свидетели в открытом деле о вероятном поджоге лагеря", - сказано в заявлении.

Родители также возмущены тем, что лагерь возобновил работу каменных корпусов и снова принимает детей. В своем обращении родители пострадавших детей также заявляют, что чиновники и правоохранители "сделали все возможное для сокрытия масштабных хищений и нарушений" при строительстве лагеря.

Напомним, в ночь на 16 сентября 2017 года при пожаре в детском лагере "Виктория" погибли три девочки из хореографического ансамбля "Адель". Воспитательница, ответственная за пожарную безопасность, признала свою вину и получила условный срок с запретом занимать подобные должности. Продолжается суд над бывшим директором лагеря Петросом Саркисяном.

Этим летом лагерь возобновил работу каменных корпусов - сюда впервые после пожара заселилась детская смена. Уцелевшие деревянные корпуса опечатаны и не используются.

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