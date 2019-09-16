Зеленский встретился с президентом Словакии

Зеленский поздравил Зузану Чапутову с избранием на должность президента.

Зеленский встретился с президентом Словакии
Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский проводит встречу с Президентом Словацкой Республики Зузаной Чапутовой, которая посетила Украину с официальным визитом. Об этом сообщает сайт пресс-служба президента.

Официальная церемония встречи состоялась на площади возле Мариинского дворца. Владимир Зеленский поздравил Зузану Чапутову с избранием на должность президента Словакии.

В начале торжественной церемонии встречи прозвучали гимны двух стран, после чего Зеленский и Чапутова осмотрели строй воинов почетного караула Украины. После этого стороны направились на переговоры.

Напомним, 12 сентября сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский в октябре посетит Эстонию. Это будет третья встреча президентов Украины и Эстонии а полгода.

Зеленский также выразил надежду, что во время этого визита, сможет перенять очень важный для Украины опыт Эстонии.

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