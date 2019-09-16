Во Львовской области начались украинское-американские военные учения

Учения Rapid Trident ("Стремительный трезубец") походят в Украине ежегодно с 1994 года.

Во Львовской области начались украинское-американские военные учения
архивное фото
Фото: пресс-служба президента

Во Львовской области в Международном центре миротворчества и безопасности начались ежегодные украинские-американские командно-штабные военные учения Rapid Trident ("Стремительный трезубец-2019"). Об этом сообщает "Радио.Свобода".

Учения будут проходить в течение двух недель, в них примут участие более 3800 тысяч военнослужащих из 14 стран мира, в частности, из Украины, США, Канады, Польши, Великобритании, Молдовы и Грузии.

В Rapid Trident впервые будет участвовать весь состав многонациональной украинской бригады. Это десятая десантная горно-штурмовая бригада, которая одновременно также тренируется на Яворовском полигоне в рамках совместных украинского-натовских учениях. Также в учениях принимают участие Национальная гвардия, Национальная полиция и пограничники.

В рамках Rapid Trident военнослужащие с помощью компьютеров и специального программного обеспечения смогут моделировать действия и своих подразделений, и условного противника. Сценарий обучения включает отработку боевых действий во время водного захвата территории и освобождения населенного пункта от врага.

«Обучение включает две фазы - отработка планирования и управления применения многонациональной дивизии в ходе отражения вооруженной агрессии. В украинской армии есть все для выполнения боевых задач», - отметил начальник управления подготовки оперативного командования «Запад» ВСУ Александр Жакун.

Командир 10-й горно-штурмовой бригады Юрий Гуцуляк подчеркнул, что для него и его соратников очень важный обмен опытом.

«Мы можем многому научиться у них, а они - у нас, потому бригада с первых дней находится на Донбассе. Мы много видели нового - это обезвреживание самодельных взрывных устройств, по топографии много нового, медицина мощная в странах НАТО, и эти навыки нам очень пригодятся», - отметил он.

Напомним, Rapid Trident проводятся в Украине ежегодно с 1994 года.

3 сентября также начались учения НАТО "Северные берега". В них принимают участие более 40 боевых кораблей из 18 стран. Учения проходят в районе Датских проливов, а также на юго-западе Балтики - между германским портом Киль и датским островом Борнхольм, они продлятся до 19 сентября.

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