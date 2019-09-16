Генпрокуратура рассекретила декларации о доходах военных прокуроров

Декларации были засекречены с весны 2017 года.

Генпрокуратура рассекретила декларации о доходах военных прокуроров
Виктор Чумак
Фото: Макс Требухов

Генеральная прокуратура сделала публичными декларации военных прокуроров. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

16 сентября заместитель генерального прокурора - главный военный прокурор Виктор Чумак отменил постановление о применении мер специальной безопасности от 31 марта 2017 года, согласно которому была обеспечена конфиденциальность данных ряда должностных лиц военной прокуратуры.

Теперь информация об имуществе военных прокуроров станет открытой, и каждый гражданин будет иметь возможность ознакомиться с ней на официальном веб-сайте Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции в Едином государственном реестре деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления.

Напомним, Виктор Чумак занял должность главного военного прокурора на прошлой неделе, в одном из первых своих публичных заявлений он пообещал расследовать Иловайский котел 2014 года.

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