Богдан считает, что журналистика как "четвертая власть" также нуждается в люстрации

"Невозможно очищения первых трех ветвей власти без очистки четвертой".

Богдан считает, что журналистика как "четвертая власть" также нуждается в люстрации
Фото: president.gov.ua

Глава Офиса президента Андрей Богдан считает, что журналистика, которую называют "четвертой властью", нуждается в очищении, также как и законодательная, исполнительная и судебная.

Об этом он рассказал в интервью Би-би-си.

"Мне журналисты, когда начинают говорить о Януковиче, напоминают журналистов, работавших при Януковиче. И при Порошенко, и при Ющенко. Часть коррупции в этом государстве - это коррупция четвертой власти. Журналисты - это четвертая власть, и она глубоко коррумпирована, как и все государство. И невозможно очищения первых трех ветвей власти без очистки четвертой. Я знаю, как это все работает", - сказал Богдан.

На вопрос, что именно он имеет в виду под словом "очистка", глава ОП ответил, что это должен быть процесс "самоочищения".

"У вас должен быть тоже какое-то самоочищения. Общество хочет очистки не только судебной, правоохранительной системы, а журналистской. Вам, конечно, это не понравится, это будет "хайп" номер два, но вы должны это также осознавать. Я не лично о вас", - сказал Богдан.

Напомним, ранее глава ОП заявил, что команде президента не нужны журналисты для общения с обществом.

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