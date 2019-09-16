Богдан: в "Слуге народа" есть сумасшедшие, психически больные люди

Глава ОП подчеркнул, что президентская фракция в Раде не является "ручной".

Руководитель Офиса президента Андрей Богдан считает преувеличением слухи о его значительном влиянии на президента Владимира Зеленского.

Ою этом Богдан рассказал в интервью Би-би-си.

Глава ОП отметил, что лишь советует президенту, а решения Зеленский принимает самостоятельно.

"Моя задача - чтобы все ветви власти работали синхронно для достижения определенной цели. Я не могу кому-то диктовать ни кадровых решений, ни решений тактических, стратегических. Цели органам государственной власти ставит президент. Я контролирую, чтобы они синхронно двигались к достижению этой цели. Однако кадровые решения, тактическое достижения целей, тексты инструкций, постановлений и законов разрабатывают соответствующие органы. Я на это не имею никакого влияния", - подчеркнул Богдан.

Он также отметил, что президентская фракция "Слуга народа" не является "ручной".

"То есть 254 человека, большинство из которых пришли не с твоего круга общения. Абсолютное большинство. Надо понимать источники формирования этих списков, откуда взялись эти люди", - сказал Богдан, добавив, что часть людей пришли во фракцию "реально с Фейсбука".

"Там есть люди, которые ранее на рынке продавали фрукты, там есть свадебные фотографы. Там разные люди. Часть нашей работы - это формировать из них команду.... Там есть сумасшедшие люди, психически больные. Срез общества. Наука не установила, кто такая психически здоровый человек, у каждого из нас есть фобии, и у вас, и у меня. Есть эталона психически здорового человека. Кто-то себя чувствует животным - что мы можем сделать", - добавил глава Офиса президента.

Богдан также прокомментировал историю с "кнопкодавством" в Раде.

"Мы все считаем, что кнопкодавства - это зло. Но также мы все считаем, что "хайп" по двум людях - один пошел в туалет и попросил товарища нажать кнопку", - сказал он.

Напомним, 20 июня Зеленский создал Офис президента вместо Администрации. Его возглавил Богдан.