?Министр обороны и глава Генштаба посетили около 10 передовых позиций на линии столкновения на Донбассе

Министр обороны Андрей Загороднюк и начальник Генерального штаба - Главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Руслан Хомчак посетили район проведения операции Объединенных сил.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС в фейсбуке.

В Донецкой области командующий Объединенных сил генерал-лейтенант Владимир Кравченко ознакомил делегацию с ситуацией в районе проведения операции, а также в общем, в регионе.

Кравченко подчеркнул, что объявленное с 21 июля перемирие "имело положительные последствия" исключительно на начальном этапе.

"В первые дни количество вражеских обстрелов действительно уменьшилась почти в два раза. Однако, уже в августе мы начали фиксировать постепенное увеличение количества вражеских обстрелов наших позиций в сутки, в отдельных случаях, до 20 и более. Всего с объявления "хлебного" перемирия враг обстреливал наши позиции более 500 раз, из них 80 - из запрещенного вооружения", - отметил он.

Также Кравченко добавил, что факты нарушений режима прекращения огня со стороны оккупационных войск свидетельствуют об их провокационном характере и попытках вызвать ответный огонь.

Загороднюк ознакомился со структурой, задачами, которые стоят перед личным составом подразделений операции Объединенных сил. Он также обсудил с главами Донецкой и Луганской областных государственных администраций актуальные вопросы, требующие немедленного решения.

"В течение пребывания в районе проведения ООС Загороднюк, Хомчак и Кравченко посетили около десятка передовых позиций подразделений вдоль всей линии соприкосновения", - отметили в штабе.