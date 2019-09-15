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2019-09-15
Спикер парламента Болгарии попала в ДТП
Цвету Караянчеву столкнулся с легковушкой.
Цвета Караянчева
Фото: https://www.segabg.com
Председателя народного собрания (парламента) Болгарии Цвету Караянчеву попала в ДТП, ее госпитализировали. Об этом сообщают болгарские СМИ.
Авария с участием служебного автомобиля спикера произошла на трассе Шумен-Силистра возле села Вирбак.
"31-летний водитель легкового автомобиля на опасном участке дороги не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем спикера", - говорится в сообщении.
Отмечается, что лобового столкновения удалось избежать благодаря своевременному маневру и реакции водителя спикера.
Подробности о состоянии Караянчевой не сообщаются.
Фото: nova.bg
Напомним, ранее в ДТП попал нардеп Михаил Бондарь.
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