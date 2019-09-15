В Киеве прошел марш за гуманное отношение к животным
Активисты выступили, в частности, против издевательства над животными в цирках.
В Киеве прошел Всеукраинский марш за гуманное отношение к животным «Защита слабых – дело сильных», передает УНИАН.
В акции приняли участие несколько тысяч активистов. Они колонной прошли к Верховной Раде Украины с требованием защитить права животных.
Люди скандировали: «Мы за цирк без животных», «Хватит мучить животных», «Спаси животных - выходи за гуманность», «Украина – гуманная страна».
Много людей в колонне шли со своими домашними любимцами.
Организаторы сообщили, что марши за животных одновременно прошли в 24 городах Украины.
Целью всеукраинской акции является привлечь внимание к вопросам гуманности и защиты животных от издевательств в цирках и дельфинариях, на пушных фермах и притравочних станциях.
Акцию инициировало гуманистическое движение UAnimals.
Напомним, в марте Киевский суд запретил в столице передвижные цирки-шапито с животными.
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Политика
15.09.2019 21:19