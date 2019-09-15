Сенатор Грэм призвал США нанести удар по нефтяной инфраструктуре Ирана

Республиканец отреагировал на атаку беспилотников по нефтяным мощностям Саудовской Аравии.

Сенатор Грэм призвал США нанести удар по нефтяной инфраструктуре Ирана
Линдси Грэм
Фото: http://www.rbc.ua

Американский сенатор-республиканец Линдси Грэм считает, что Соединенным Штатам следует подготовиться к нанесению ударов по нефтяной инфраструктуре Ирана, если он не прекратит провокационную деятельность, в частности, наращивать обогащение урана.

"Настало время, когда США должны выложить на стол план атак на нефтяные мощности Ирана, если он продолжит провокации или будет наращивать обогащение урана", - написал законодатель в своем Твиттере.

По его мнению, "Иран не прекратит вести себя так до тех пор, пока последствия не станут для него более реальными, такими, как нападение на его нефтеперерабатывающие заводы, и сломит хребет режима ".

Грэм считает, что йеменские повстанцы-хуситы нанесли удары по НПЗ Саудовской Аравии с использованием беспилотников при поддержке Ирана.

"Это является еще одним примером того, как Иран сеет хаос на Ближнем Востоке. Он не заинтересован в мире, он стремится к обладанию ядерным оружием и доминирование в регионе", - написал сенатор.

Напомним, 4 сентября около 10 беспилотников атаковали крупнейший нефтеперерабатывающий завод, а также нефтяное месторождение, принадлежащие компании Saudi Aramco, что привело к пожарам. В результате Саудовская Аравия вдвое сократила добычу нефти.

США обвинили Иран в атаке на саудовские нефтяные мощности, Иран обвинения отрицает. Ответственность за атаку, совершенную с помощью беспилотников, взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы.

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