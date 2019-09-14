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2019-09-14
В ОП анонсировали встречу Зеленского с президентом Словакии
Зузана Чапутова посетит Украину с официальным визитом.
Зузана Чапутова
Президент Украины Владимир Зеленский проведет переговоры с президентом Словацкой Республики Зузаной Чапутовой в рамках ее официального визита в Украину.
Об этом сообщает пресс-служба главы украинского государства.
В понедельник, 16 сентября, в 11:30 в Мариинском дворце должна начаться официальная церемония встречи.
На 13:30 запланирована встреча Владимира Зеленского и Зузаны Чапутовой с представителями СМИ.
Адвокат и местный общественный деятель Зузана Чапутова победила на выборах в марте 2019 года. Она
первой женщиной-президентом в истории Словакии.
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