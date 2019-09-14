В ОП анонсировали встречу Зеленского с президентом Словакии

Зузана Чапутова посетит Украину с официальным визитом.

В ОП анонсировали встречу Зеленского с президентом Словакии
Зузана Чапутова

Президент Украины Владимир Зеленский проведет переговоры с президентом Словацкой Республики Зузаной Чапутовой в рамках ее официального визита в Украину.

Об этом сообщает пресс-служба главы украинского государства.

В понедельник, 16 сентября, в 11:30 в Мариинском дворце должна начаться официальная церемония встречи.

На 13:30 запланирована встреча Владимира Зеленского и Зузаны Чапутовой с представителями СМИ.

Адвокат и местный общественный деятель Зузана Чапутова победила на выборах в марте 2019 года. Она

первой женщиной-президентом в истории Словакии.

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