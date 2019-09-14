Зеленский отказался признать победу Филатова в пари по мосту

Президент Владимир Зеленский отказался признать победу мэра Днепра Бориса Филатова в пари по поводу ремонта Центрального моста.

Два месяца назад Зеленский и Филатов договорились, что если этот мост не будет открыт до 14 сентября, мэр Днепра уйдет в отставку. Движение по мосту открыли еще 7 сентября.

Но Зеленский, который в субботу, 14 сентября, приехал проверить мост, остался неудовлетворен. Он удивился, почему мост до сих пор не введен в эксплуатацию, на что Филатов ответил, что такая процедура не предусмотрена в принципе.

"Есть проект. Как подтверждает сам проектант, проект выполнен. Все работы выполнены, на аварийность моста это не влияет. То есть все, что в проекте, мы сделали. Конечно, можно было сделать мост разводной или хрустальный... Это капитальный ремонт, а не реконструкция. По капитальному ремонту в Киеве четыре моста ремонтируются и по ним есть движение. Точно так же, когда мы ремонтировали мост, по нему тоже было движение. Но мы с вами спорили на то, что мы должны открыть мост. Мы открыли мост", - сказал он.

"А можно давать людям ездить? Это безопасно", - спросил Зеленский. Мэр заверил, что безопасно.

"Если [глава Офиса президента] Андрей [Богдан] захочет закрыть мост, он может его закрыть. Но тогда...", - развел руками Филатов. Богдан, как известно, был адвокатом Игоря Коломойского, с которым у Филатова сейчас плохие отношения.

Находившийся рядом Богдан после этого предложил послушать "правоохранительные органы, начальника СБУ " Андрея Олийныка.

"Мы занимаемся критической инфраструктурой, к которой относится указанный стратегический мост, соединяющий правый берег с левым. По нашим данным, [в нем] есть скрытые дефекты - трещины бетона", - сказал тот.

Качество ремонта также раскритиковал ректор Приднепровской государственной академии строительства и архитектуры Николай Савицкий.

"Мост сдали, но есть серьезные вопросы. Несущие конструкции - их состояние неизвестно. Опасность в том, что железобетонные конструкции пролетных строений мостов укреплены предварительно напряженной арматурой, которая склонна к коррозийному растрескиванию. Это как гитарная струна - в любой момент может треснуть. В каком состоянии слой, защищающий эту арматуру, к сожалению, неизвестно. По нашим данным, предыдущий ремонтный слой был полностью демонтирован. Это плохо", - сказал он.

В конце концов Зеленский решил подвести итоги, отказавшись признать победу Филатова.

"Есть нормальная новость и не очень. Не очень - из того, что я вижу, сейчас получаются какие-то разборки между мэром и Службой безопасности. Кто-то не понимает качество моста, кто-то подтверждает, что все сдано и можно ездить. Я думаю так: мост сделан в сроки, но качество мы не можем подтвердить... Люди ездят? Ездят. То есть мост открыт. Но если там есть какие-то ошибки и кто-то там провалится?", - сказал он.

"Пари продолжается", - подытожил Зеленский.

Филатов в свою очередь выразил надежду, что Центральный мост не станет "пахнуть Грибовичской свалкой", намекнув на методы борьбы предыдущей власти с мэром Львова Андреем Садовым.