Глава МИД Украины заявил об "оттепели" в отношениях в Россией

Зеленский "не собирается ждать следующие пять лет, пока будут умирать военные".

Глава МИД Украины заявил об "оттепели" в отношениях в Россией
Фото: Макс Левин

В отношениях Украины и РоSSии наблюдается "определенное потепление".

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в эфире телеканала "Интер".

"Мы сейчас ищем компромисс, как восстановить мир. Очевидно, это не входит в интересы РоSSии. Именно для этого и придуман минский формат, договоренности. На сколько РоSSия сейчас готова договариваться - есть определенное потепление, оттепель. И [президент Украины Владимир] Зеленский пытается это использовать", - цитирует главу МИД Радио Свобода.

Он добавил, что Зеленский "не собирается ждать следующие пять лет, пока будут умирать военные".

Ранее Вадим Пристайко заявил, что обмен удерживаемых лиц между РФ и Украиной состоится в ближайшее время.

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