Кличко назвал "большой ошибкой" досрочные выборы в Киеве

"Вы запускаете процессы, от которых будут страдать все в городе Киеве".

Мэр Киева Виталий Кличко назвал большой ошибкой проведение в столице досрочных выборов.

Об этом он сказал депутату Киевсовета Сергею Гусовскому в кулуарах Ялтинской европейской стратегии (YES), сообщает корреспондент LB.ua.

Фото: Cоня Кошкина

"Это большая ошибка. Вы запускаете процессы, от которых будут страдать все в городе Киеве . У вас есть чуть-чуть времени, не перейти грань. Если они перейдут, знаете, как загоняют в угол", - сказал Виталий Кличко.

Фото: Cоня Кошкина

Ранее действующий мэр столице заявил, что уверен в своей победе на выборах.

Ранее сообщалось, что Кличко инициирует консультации о роспуске Киевсовета 8-го созыва.

Кабинет министров согласовал увольнение Кличко с должности главы Киевгорадминистрации, но окончательное решение остается за президентом.