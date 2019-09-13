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2019-09-13
Евросоюз продлил индивидуальные санкции против РоSSии до марта 2020 года
Заморозка активов и запрет на въезд действует для 170 физлиц и 44 компаний.
Фото: er.ru
Европейский союз продлил индивидуальные санкции против РоSSии на шесть месяцев, до 15 марта 2020 года.
Об этом говорится на сайте Европейского совета.
Ограничительные меры предусматривают заморозку активов и запрет на въезд в отношении 170 физических лиц и 44 организаций и компаний.
Напомним, европейские санкции против РФ состоят из нескольких пакетов. Первыми были введены индивидуальные санкции, они продлеваются каждые полгода.
Санкции, запрещающие европейским компаниям работать с оккупированным Россией Крымом, действуют до 23 июня 2020 года. Срок действия экономических санкций истекает 31 января 2020 года.
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