Евросоюз продлил индивидуальные санкции против РоSSии до марта 2020 года

Заморозка активов и запрет на въезд действует для 170 физлиц и 44 компаний.

Евросоюз продлил индивидуальные санкции против РоSSии до марта 2020 года
Фото: er.ru

Европейский союз продлил индивидуальные санкции против РоSSии на шесть месяцев, до 15 марта 2020 года.

Об этом говорится на сайте Европейского совета.

Ограничительные меры предусматривают заморозку активов и запрет на въезд в отношении 170 физических лиц и 44 организаций и компаний.

Напомним, европейские санкции против РФ состоят из нескольких пакетов. Первыми были введены индивидуальные санкции, они продлеваются каждые полгода.

Санкции, запрещающие европейским компаниям работать с оккупированным Россией Крымом, действуют до 23 июня 2020 года. Срок действия экономических санкций истекает 31 января 2020 года.

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