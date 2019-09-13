?Госдеп одобрил продажу Польше военных самолетов F-35

Государственный департамент США одобрил продажу Польше 32 новейших военных самолетов F-35. Стоимость сделки, которую еще должен одобрить Конгресс, - 6,5 миллиарда долларов.

Об этом говорится в пресс-релизе управления Министерства обороны США по оборонному сотрудничеству и безопасности.

Продажа F-35 позволит повысить оборонный потенциал Польши для отражения агрессии в регионе и обеспечит принцип оперативной совместимости с вооруженными силами США .

В рамках контракта, кроме истребителей, будут предоставлены запасные части, а также американская сторона обязуется проводить ремонт, обучить персонал, предоставить оборудование для обучения, а также предоставить помощь в решении инженерных, логистических и кадровых вопросов, связанных с обслуживанием истребителей.

"Радио Польша " со ссылкой на министра обороны Польши Мариуша Блащака пишет, что американцы хотят получить за самолеты максимальную цену, но Польша намерена вести переговоры касательно стоимости истребителей.