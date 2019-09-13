Украина хочет провести следующие местные выборы в том числе в ОРДЛО

"У них уже было двое выборов - фейковых, их результатов мы не признаем".

Украина хочет провести следующие местные выборы в том числе в ОРДЛО
Фото: Макс Левин

Министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что Украина хочет провести следующие местные выборы не только на контролируемой территории, но и на оккупированном Донбассе.

"Мы согласились на Минские договоренности 5 лет назад, в том числе и на проведение выборов. По нашему мнению, идеально было провести выборы, пока это невозможно, одновременно во всем нашем государстве. У них уже было двое выборов - фейковых, их результатов мы не признаем. Сейчас мы предлагаем провести одновременно выборы по всей территории, включая оккупированную. Посмотрим, сработает ли это, по времени исключительно", - сказал он в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" в кулуарах 16-й ежегодной встречи Ялтинской европейской стратегии (YES) в пятницу в Киеве.

Также он добавил, что "формула Штайнмайера", которая будет обсуждаться на ближайшей встрече "нормандской четверки", согласовал еще президент Петр Порошенко.

"Формулу Штайнмайера", которую наш глава государства согласовал, мы, как люди, которые выполняют даже то, что пообещали наши предыдущие президенты, должны выполнять. Мы сейчас обсуждаем, в какой форме. В ней нет ничего интересного, или такого, чтобы обвиняли в "зраде", или победе", - сказал он.

Напомним, что очередные местные выборы в Украине должны состояться осенью 2020 года. При этом, по неофициальной информации, рассматривается возможность их проведения в апреле 2020 года.

Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
В Украину из РоSSии вернулись 11 политзаключенных + захваченные моряки
В "Слуге народа" готовы обсуждать вывод инструкторов НАТО с ДонбассаВ "Слуге народа" готовы обсуждать вывод инструкторов НАТО с Донбасса
РоSSийский правительственный самолет приземлился в "Борисполе", - СМИРоSSийский правительственный самолет приземлился в "Борисполе", - СМИ
Филатов открыл в Днепре мост и выиграл пари у Зеленского
Чиновники Криворожского горсовета присвоили более миллиона гривен, выделенных на празднование дня городаЧиновники Криворожского горсовета присвоили более миллиона гривен, выделенных на празднование дня города
Блок рекламы


Похожие новости
Кличко назвал "большой ошибкой" досрочные выборы в КиевеКличко назвал "большой ошибкой" досрочные выборы в Киеве
РоSSия хочет письменно зафиксировать в Минске "формулу Штайнмайера"РоSSия хочет письменно зафиксировать в Минске "формулу Штайнмайера"
Елисеев: Украина никогда не давала согласия на "формулу Штайнмайера"Елисеев: Украина никогда не давала согласия на "формулу Штайнмайера"
В партии Порошенко назвали выборы на оккупированных территориях началом сдачи страны
Зеленский: выборы на Донбассе состоятся после вывода войскЗеленский: выборы на Донбассе состоятся после вывода войск
Украина заявила отвод председательствующему судье по делу "скифского золота"Украина заявила отвод председательствующему судье по делу "скифского золота"
Украина присоединитья к энергорынку Европы в 2025 году, - ГончарукУкраина присоединитья к энергорынку Европы в 2025 году, - Гончарук
Украина и Финляндия подписали соглашение о взаимной защите информацииУкраина и Финляндия подписали соглашение о взаимной защите информации
В "Слуге народа" выступили за досрочные выборы мэра Киева и КиесоветаВ "Слуге народа" выступили за досрочные выборы мэра Киева и Киесовета
Украина перестала направлять в Москву уведомления о расторжении двусторонних договоров, - росСМИУкраина перестала направлять в Москву уведомления о расторжении двусторонних договоров, - росСМИ
Последние новости
Подгружаем последние новости