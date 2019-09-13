ООН отправила на Донбасс 15,5 тонн гумпомощи

Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев направило на временно оккупированную территорию Донбасса 15,5 тонн гуманитарной помощи. Об этом сообщается в пресс-центре Госпогранслужбы.

"Вчера через КПВВ «Новотроицкое» на временно оккупированную территорию Украины последовали 3 грузовика с гуманитарной помощью от Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев", - сказано в сообщении.

Для жителей Донецкой и Луганской областей отправлены промышленные товары.

Напомним, вчера сообщалось, что Красный Крест направил в зону ОРДЛО более двух тонн лекарственных препаратов и медицинского оборудования.