Министр Кабмина Дубилет раскритиковал обязательное согласие граждан на обработку персональных данных

Министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет раскритиковал соглашение на обработку персональных данных граждан, которые необходимо предоставлять при передаче личных данных государственным органам или частным компаниям. Об этом Дубилет написал на своей странице в Фейсбуке.

"Есть один документ, который меня просто бесит — Згода на обробку персональних даних. Граждане вынуждены заполнять его при малейшем чихе. Вы не подумайте, я чту GDPR и Закон о защите персональных данных. Но какое заявление вы бы ни заполняли, высока вероятность, что вас попросят вдогонку к нему заполнить и этот документ", - написал министр.

Дубилет отметил, что хочет избавиться от этого документа, где это возможно.

"Казалось бы, если вы заполняете какую-то бумажку, вы тем самым подразумеваете, что ваши данные будут “обработаны”, верно? Ну, или ладно, если так уж принципиально брать согласие, то можно дописать его в конце документа, а не подсовывать отдельным листом? Хочу от этого заявления, где можно, избавиться", - написал министр.

Напомним, в ноябре 2018 года Киберполиция установила мужчину, которые продавал персональные данные клиентов банка в интернете. Ранее Конституционный суд запретил Министерству финансов собирать персональные данные при верификации соцвыплат.