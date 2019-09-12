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2019-09-12
На Донбассе погибли двое украинских военных
Фамилии погибших назвали в 1 отдельном батальоне морской пехоты.
В зоне боевых действий на Донбассе сегодня погибли двое украинских военных. Об этом сообщил пресс-штаб 1 отдельного батальона морской пехоты.
"Сегодня мы получили еще две болезненные потери. От вражеских пуль погибли двое бойцов нашего батальона. Ребята выполняли свой долг и погибли на посту с оружием в руках, командир и подчиненный погибли вместе смертью храбрых", - сказано в сообщении.
Погибшие - прапорщик Николай Обуховский Николай и матрос Александр Линчевский. У Обуховского осталась маленькая дочь.
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