На Донбассе погибли двое украинских военных

В зоне боевых действий на Донбассе сегодня погибли двое украинских военных. Об этом сообщил пресс-штаб 1 отдельного батальона морской пехоты.

"Сегодня мы получили еще две болезненные потери. От вражеских пуль погибли двое бойцов нашего батальона. Ребята выполняли свой долг и погибли на посту с оружием в руках, командир и подчиненный погибли вместе смертью храбрых", - сказано в сообщении.

Погибшие - прапорщик Николай Обуховский Николай и матрос Александр Линчевский. У Обуховского осталась маленькая дочь.