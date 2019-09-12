Антикорсуд заочно арестовал беглого экс-главу Высшего хозсуда Татькова

Решение о мере пресечения является необходимым условием для экстрадиции Татькова в Украину.

Антикорсуд заочно арестовал беглого экс-главу Высшего хозсуда Татькова
Фото: Макс Требухов

Высший антикоррупционный суд заочно арестовал председателя Высшего хозяйственного суда времен Януковича Виктора Татькова.

Об этом сообщает Слидство.инфо.

Решение о мере пресечения является необходимым условием для экстрадиции Татькова из Австрии в Украину.

Напомним, Генпрокуратура подозревает Татькова в создании преступной организации и участии в ней с привлечением отдельных руководителей и судей хозяйственных судов, работников аппарата этих судов, адвокатов, арбитражных управляющих и других лиц с целью систематического получения неправомерной выгоды, незаконного обогащения, завладения государственным и иным имуществом.

Татьков объявлен в розыск по ч. 4 ст. 190 (мошенничество), ч. 3 ст. 209 (отмывание денег), ч. 1 ст. 255 (создание ОПГ), ч. 4 ст. 368 (взяточничество), ч. 3 ст. 368-2 (незаконное обогащение), ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 375 (пособничество в принятии судьей неправосудного решения), ч. 2 ст. 376 (вмешательство в деятельность судебных органов), ч. 2 ст. 376-1 (вмешательство в работу автоматизированной системы документооборота суда) Уголовного кодекса.

До этого, в октябре 2016 года, Генпрокуратура сообщила Татькову и бывшему заместителю председателя суда Артуру Емельянову подозрение в незаконном вмешательстве в автоматизированную систему распределения дел (ч. 2 ст. 376 и ч. 2 ст. 376-1 УК).

Татьков и Емельянов - выходцы из Донецкой области. По данным СМИ, во времена Януковича они создавали систему "донецкого правосудия" в киевских судах.

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