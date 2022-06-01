В РоSSии арестовали генерал-лейтенанта Зусько, который сдавал ВСУ позиции оккупантов — журналист

Он руководил провальным наступлением россиян на юге. Вероятно, речь идет о Николаеве, информирует ZN.ua.

Военный журналист Роман Цаплиенко сообщает, что в РоSSии арестовали командующего 58-й общевойсковой армией Южного военного округа генерал-лейтенанта Михаила Зусько, руководившего наступлением оккупантов на юге. В распоряжение Цаплиенко есть аудиозапись сообщения оккупанта, рассказывающего об аресте военного - ее журналист опубликовал на своем Телеграм-канале.

Зусько во время разговора обвиняют в сливе ВСУ информации о подразделениях войск РФ, который впоследствии привел к ликвидации нашими защитниками захватчиков. Цаплиенко считает, что речь идет именно о провальном наступлении в районе Николаева.


Виктория Хмилевская, ZN.ua

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