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2022-06-01
В РоSSии арестовали генерал-лейтенанта Зусько, который сдавал ВСУ позиции оккупантов — журналист
Он руководил провальным наступлением россиян на юге. Вероятно, речь идет о Николаеве, информирует
Военный журналист Роман Цаплиенко сообщает, что в РоSSии арестовали командующего 58-й общевойсковой армией Южного военного округа генерал-лейтенанта Михаила Зусько, руководившего наступлением оккупантов на юге. В распоряжение Цаплиенко есть аудиозапись сообщения оккупанта, рассказывающего об аресте военного - ее журналист опубликовал
Зусько во время разговора обвиняют в сливе ВСУ информации о подразделениях войск РФ, который впоследствии привел к ликвидации нашими защитниками захватчиков. Цаплиенко считает, что речь идет именно о провальном наступлении в районе Николаева.
Виктория Хмилевская, ZN.ua