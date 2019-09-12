Порошенко увидел в отстранении Геращенко от работы в Раде тенденцию к свертыванию демократии в Украине

Лидер "Евросолидарности" провел встречу с делегацией Всемирного конгресса украинцев.

Порошенко увидел в отстранении Геращенко от работы в Раде тенденцию к свертыванию демократии в Украине
Петр Порошенко
Фото: eurosolidarity.org

Пятый президент Украины, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко встретился с президентом ВКУ Павлом Гродом и делегацией Всемирного конгресса украинцев.

Об этом Порошенко сообщил на своей странице в фейсбуке.

Отмечается, что в ходе встречи стороны говорили о том, что сейчас происходит с украинским парламентаризмом.

"Попытка лишить сопредседателя фракции "ЕС" Ирину Геращенко права участия в заседаниях Верховной Рады демонстрирует довольно тревожную тенденцию к свертыванию демократии в Украине. Мы видим, что депутатов пытаются лишить возможностей для законотворческой работы", - заявил лидер "Европейской Солидарности".

По словам Петра Порошенко, вызовом для Украины остается освобождение всех украинских заложников Кремля. В то же время это нельзя рассматривать основанием для смягчения международных санкций против РоSSии, поскольку они были введены за подрыв территориальной целостности Украины и невыполнение Минских договоренностей.

"Наша общая позиция с представителями ВКУ: украинская власть на саммите НАТО в Лондоне должна требовать постановки вопроса о предоставлении Украине Плана действий относительно членства. "Европейская солидарность" не изменяет своим принципам - Украине необходимо продолжать курс в ЕС и НАТО", - подчеркнул Петр Порошенко.

Он поблагодарил Павла Грода и Всемирный конгресс украинцев за твердую поддержку Украины на пути в Европейский Союз и НАТО.

Напомним, Геращенко сегодня вызвали на заседание регламентного комитета для обсуждения ее выступления с трибуны парламента 10 сентября.

Во время своего выступления депутат сравнила оккупантов ( "зеленых человечков") в Крыму с представителями "Слуги народа". После этого Геращенко выключили микрофон, а спикер Дмитрий Разумков заявил о недопустимости подобных сравнений. Нардепы от "ЕС" заблокировали трибуну, а сама Ирина попросила Разумкова "успокоить свой югенд".

Регламентный комитет Рады рекомендовал отстранить Геращенко от работы на 5 заседаний.

Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
В Украину из РоSSии вернулись 11 политзаключенных + захваченные моряки
В "Слуге народа" готовы обсуждать вывод инструкторов НАТО с ДонбассаВ "Слуге народа" готовы обсуждать вывод инструкторов НАТО с Донбасса
РоSSийский правительственный самолет приземлился в "Борисполе", - СМИРоSSийский правительственный самолет приземлился в "Борисполе", - СМИ
Филатов открыл в Днепре мост и выиграл пари у Зеленского
Чиновники Криворожского горсовета присвоили более миллиона гривен, выделенных на празднование дня городаЧиновники Криворожского горсовета присвоили более миллиона гривен, выделенных на празднование дня города
Блок рекламы


Похожие новости
Госдеп США одобрил выделение Украине $141,5 миллиона на винтовки и гранатометыГосдеп США одобрил выделение Украине $141,5 миллиона на винтовки и гранатометы
Украине необходимо продолжать курс в ЕС и НАТО, - ПорошенкоУкраине необходимо продолжать курс в ЕС и НАТО, - Порошенко
В Раде девятого созыва впервые не хватило голосов для принятия решения
Регламентный комитет Рады рекомендовал отстранить Геращенко от работы на 5 заседанийРегламентный комитет Рады рекомендовал отстранить Геращенко от работы на 5 заседаний
Регламентный комитет вызвал Геращенко "на ковер" из-за "зеленых человечков" (документ)Регламентный комитет вызвал Геращенко "на ковер" из-за "зеленых человечков" (документ)
Роспуск ЦИКа является политически мотивированным и несовместимым с демократическими принципами, - ПорошенкоРоспуск ЦИКа является политически мотивированным и несовместимым с демократическими принципами, - Порошенко
"Честно" зафиксировало третий факт кнопкодавства за две недели работы новой Рады"Честно" зафиксировало третий факт кнопкодавства за две недели работы новой Рады
Представительство ЕС и Посольство Канады в Украине негативно оценили законопроект 1008, - СМИПредставительство ЕС и Посольство Канады в Украине негативно оценили законопроект 1008, - СМИ
В Раде 9 созыва впервые пытались заблокировать трибунуВ Раде 9 созыва впервые пытались заблокировать трибуну
В Раде поймали первого "кнопкодава"
Последние новости
Подгружаем последние новости