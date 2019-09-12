Госдеп США одобрил выделение Украине $141,5 миллиона на винтовки и гранатометы

Эта сумма предоставляется отдельно от оборонной помощи в 250 млн долларов, предусмотренной Пентагоном.

Госдеп США одобрил выделение Украине $141,5 миллиона на винтовки и гранатометы
Фото: 24smi.org

Государственный департамент США одобрил направления 141,5 млн долларов в рамках программы усиления безопасности и обороны Украины. Помощь включает выделение денег на снайперские винтовки и гранатометы.

Об этом 12 сентября сообщил помощник госсекретаря Кларк Купер, пишет Голос Америки со ссылкой на оборонное издание Defense News.

Отмечается, что эта сумма предоставляется отдельно от оборонной помощи в 250 млн долларов, предусмотренной Министерством обороны США.

"Госдепартамент США оценил следующие возможности иностранного военного финансирования и дополнительные возможности в рамках статей из противостояния роSSийской агрессии. Мы также поддерживаем уничтожение обычного оружия и хранение оружия. Поэтому у нас много сфер помощи в рамках программы усиления безопасности, которые мы определили для Украины", - заявил Купер.

Ранее сенатор США Линдси Грэм заявил, что администрация Трампа разблокировала военную помощь Украине. Осталось две недели, чтобы Минобороны США использовало выделенные 250 млн долларов.

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