Госдеп США одобрил выделение Украине $141,5 миллиона на винтовки и гранатометы

Эта сумма предоставляется отдельно от оборонной помощи в 250 млн долларов, предусмотренной Пентагоном.

Государственный департамент США одобрил направления 141,5 млн долларов в рамках программы усиления безопасности и обороны Украины. Помощь включает выделение денег на снайперские винтовки и гранатометы.

Об этом 12 сентября сообщил помощник госсекретаря Кларк Купер, пишет Голос Америки со ссылкой на оборонное издание Defense News.

Отмечается, что эта сумма предоставляется отдельно от оборонной помощи в 250 млн долларов, предусмотренной Министерством обороны США .

"Госдепартамент США оценил следующие возможности иностранного военного финансирования и дополнительные возможности в рамках статей из противостояния роSSийской агрессии. Мы также поддерживаем уничтожение обычного оружия и хранение оружия. Поэтому у нас много сфер помощи в рамках программы усиления безопасности, которые мы определили для Украины", - заявил Купер.