Рада отказалась отменить действие советских законов на территории Украины

Монокоалиция начала давать осечки.

Рада отказалась отменить действие советских законов на территории Украины
Фото: softmixer.com

Верховная Рада на заседании в четверг отклонила предложение "Слуги народа" отменить действие законов и актов советского периода на территории Украины.

За соответствующий законопроект №1075 в четверг проголосовали 214 народных депутатов. Кнопку "за" нажали только 210 представителей "Слуги народа" из 251 и четверо внефракционных депутатов.

Парламент девятого созыва впервые отклонил законопроект.

Депутатам было предложено отменить все советское законодательство за небольшим исключением. Под него должны были попасть Декларация о государственном суверенитете Украины от 16 июля 1990 года; Акт провозглашения независимости Украины от 24 августа 1991 года; акты, касающиеся административно-территориального устройства и государственной границы (например, решение о передаче Крымской области из состава РСФСР в состав УССР); акты, которыми дается согласие на обязательность международных договоров, подписанных Украинской ССР; акты организационно-распорядительного характера; индивидуальные акты.

Также предполагалось, что до 30 сентября 2020 года сохранят действие Жилищный кодекс УССР и Кодекс об административных правонарушениях, а также связанные с ними подзаконные нормативно-правовые акты.

Еще девять советских законов должны были бы применяться до принятия аналогов:

  1. о приоритетности социального развития села и АПК в народном хозяйстве;
  2. о правовом режиме территории, которая подверглась радиоактивному загрязнению в результате Чернобыльской катастрофы;
  3. о защите прав потребителей;
  4. об основах социально защищенности лиц с инвалидностью в Украине;
  5. о реабилитации жертв репрессий коммунистического тоталитарного режима 1917-1991 годов;
  6. о свободе совести и религиозных организаций;
  7. о внешнеэкономической деятельности;
  8. об охране окружающей природной среды;
  9. об индексации денежных доходов населения.

Напомним, с 2017 года в Украине потеряли силу акты санитарного законодательства СССР.

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