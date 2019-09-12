Зеленский встретился с президентом Финляндии

Президент Финляндии приветствовал воинов на украинском языке обращением "Слава Україні!”.

Зеленский встретился с президентом Финляндии
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с президентом Финляндии Саули Ниинистё, который прилетел в Украину с официальным визитом. Об этом сообщается на сайте президента.

Официальная церемония встречи президентов состоялась в Мариинском дворце. Прозвучали государственные гимны Финляндской Республики и Украины. Укринформ сообщает, что после этого Зеленский и Ниинистё, осмотрели строй воинов почетного караула Украины. Президент Финляндии приветствовал воинов на украинском языке обращением "Слава Україні!”.

После этого состоялось представление официальных делегаций и прохождения воинов почетного караула торжественным маршем.

Кроме того, в присутствии глав государств будет подписан ряд двусторонних документов.

Напомним, последний раз Ниинистё посещал Украину в 2014 году. Экс-президент Украины Петр Порошенко посещал с официальным визитом Финляндию в январе 2017 года.

Сегодня ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский встретился с освобожденными украинскими военными моряками и членами их семей. Встреча прошла в неформальной обстановке в парке у Мариинского дворца. Во время встречи глава государства вручил морякам подарки - президентские часы.

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