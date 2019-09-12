Полиция отпустила черниговского депутата, совершившего смертельное ДТП

Постановление об освобождении выдала местная прокуратура.

Задержанного за смертельное ДТП в Чернигове депутата городского совета Ярослава Ковтуна отпустили. Об этом сообщила пресс-секретарь областной полиции Наталья Реберг, передает местный сайт "ПіК".

Черниговская местная прокуратура выдала постановление об освобождении Ковтуна на том основании, что против него нет улик.

Согласно материалам уголовного производства и показаний подозреваемого, последний сразу после ДТП остался на месте, вызвал скорую помощь и сотрудников полиции. После проведения осмотра места происшествия в ночное время сопровождал в больницу пострадавшего и согласился оставаться по месту жительства, постоянно поддерживая связь со следователем в уголовном производстве.

В постановлении отмечается, что задержание депутата произошло лишь через 15 часов после самого ДТП. "Таким образом, оснований для задержания нет", - сказано в документе.

Напомним, вчера сообщалось, что в Чернигове депутат городского совета Ковтун на автомобиле сбил на пешеходном переходе мужчину. Пострадавший в этой аварии умер. В отношении депутата открыто уголовное производство за нарушение правил безопасности дорожного движения с причинением тяжких телесных повреждений.

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