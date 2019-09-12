Вокзал во Львове готов открыть пункт пограничного контроля, - Кравцов

Железнодорожный вокзал во Львове полностью готов к открытию на его территории пункта контроля через государственную границу. Об этом сегодня заявил глава АО "Укрзализныця" Евгений Кравцов, сообщает пресс-служба компании.

Комиссия с участием представителей Министерства инфраструктуры, Государственной фискальной службы, администрации Госпогранслужбы, Львовской ОГА и АО "Укрзализныця" уже провела проверку готовности вокзала к открытию такого пункта. В ближайшее время этот вопрос будет инициирован перед Кабинетом министров.

"Уже сегодня львовский вокзал - один из крупнейших хабов соединения с Европой. Через этот вокзал поезда курсируют в Польшу , Болгарию, Австрию и Словакию. В перспективе мы планируем восстановить железнодорожное сообщение с Германией. Упрощение процедур въезда и выезда будет способствовать развитию туристического потенциала нашей страны, сближению страны с Европейским союзом и росту ВВП ", - заявил Кравцов.

В компании напомнили, что согласно распоряжению Кабинета министров, с декабря 2019 года в электропоездах Интерсити+ проводится эксперимент по прохождению таможенного контроля во время движения поездов между станциями Львов и Мостиска-2. Как утверждают в УЗ, благодаря этому время пребывания в пути поездов Интерсити+ сообщением Киев-Львов-Перемышль было сокращено, что поспособствовало росту спроса на перевозки указанными поездами.

Напомним, ранее сегодня министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что его министерство намерено вернуть "Укрзализныцю" в свое подчинение. ПАО "Укрзализныця" перевели под управление правительства в январе 2017 года повышения эффективности ее корпоративного управления.