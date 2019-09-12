В "Слуге народа" выступили за досрочные выборы мэра Киева и Киесовета

Ткаченко подтвердил разработку нового закона о столице.

В "Слуге народа" выступили за досрочные выборы мэра Киева и Киесовета
Александр Ткаченко
Фото: telekritika.ua

Депутат Верховной Рады Александр Ткаченко ("Слуга народа"), которого, по утверждению мэра Киева Виталия Кличко, ему навязывали в качестве "смотрящего", заявил о необходимости досрочных выборов в столице.

"Сегодня стало известно, что сессия Киевсовета, созванная по инициативе мэра, не смогла собраться на свою сессию. Это стало подтверждением несостоятельности Кличко управлять городом... Наверное, пора сделать полную перезагрузку власти и провести досрочные выборы в Киеве - как Киевсовета, так и мэра", - написал Ткаченко в фейсбуке.

По его словам, выборы должны пройти после принятия нового закона о столице, который уже разрабатывают в "Слуге народа".

"Закон, который предусматривает: европейские нормы управления городом; децентрализацию и возобновление народовластия в районах; четкую и прозрачную структуру управления столицей", - пояснил нардеп.

Напомним, что по данным LB.ua, фракция "Слуга народа" готовит проект закона, который может открыть путь к проведению внеочередных выборов в Киеве на 8 декабря.

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