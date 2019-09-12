Новостей.COM ⇒
2019-09-12
В Донецкой области три добровольческие подразделения добровольно передали вооружение Нацполиции
Процесс передачи вооружения официально зафиксирован.
Бойцы батальонов им. Шейха Мансура, ОУН и 8-го батальона Украинской добровольческой армии приняли решение добровольно передать остатки оружия полицейским.
Об этом информирует департамент коммуникации Национальной полиции.
Процесс передачи вооружения официально зафиксирован. Он состоялся при участии руководства Нацполиции, полиции Донецкой области, Службы безопасности Украины, командования добровольческих подразделений.
На месте работали следователи и работники взрывотехнической службы. Полицейские также обеспечили публичную безопасность во время процедуры передачи оружия.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Политика
«« "Честно" зафиксировало третий факт кнопкодавства за две недели работы новой Рады
12.09.2019 11:27
12.09.2019 11:27
Первый замглавы Нацполиции Аброськин опроверг свое увольнение »»
12.09.2019 11:28
12.09.2019 11:28
←+Ctrl+→