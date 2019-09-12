В Донецкой области три добровольческие подразделения добровольно передали вооружение Нацполиции

Процесс передачи вооружения официально зафиксирован.

Бойцы батальонов им. Шейха Мансура, ОУН и 8-го батальона Украинской добровольческой армии приняли решение добровольно передать остатки оружия полицейским.

Об этом информирует департамент коммуникации Национальной полиции.

Процесс передачи вооружения официально зафиксирован. Он состоялся при участии руководства Нацполиции, полиции Донецкой области, Службы безопасности Украины, командования добровольческих подразделений.

На месте работали следователи и работники взрывотехнической службы. Полицейские также обеспечили публичную безопасность во время процедуры передачи оружия.

Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
В Украину из РоSSии вернулись 11 политзаключенных + захваченные моряки
В "Слуге народа" готовы обсуждать вывод инструкторов НАТО с ДонбассаВ "Слуге народа" готовы обсуждать вывод инструкторов НАТО с Донбасса
РоSSийский правительственный самолет приземлился в "Борисполе", - СМИРоSSийский правительственный самолет приземлился в "Борисполе", - СМИ
Филатов открыл в Днепре мост и выиграл пари у Зеленского
Чиновники Криворожского горсовета присвоили более миллиона гривен, выделенных на празднование дня городаЧиновники Криворожского горсовета присвоили более миллиона гривен, выделенных на празднование дня города
Блок рекламы


Похожие новости
Первый замглавы Нацполиции Аброськин опроверг свое увольнениеПервый замглавы Нацполиции Аброськин опроверг свое увольнение
НАБУ задержало и.о. главы Службы автодорог Николаевской области (обновлено)НАБУ задержало и.о. главы Службы автодорог Николаевской области (обновлено)
Трое заместителей главы Нацполиции уходят в отставкуТрое заместителей главы Нацполиции уходят в отставку
СБУ задержала извещателя "Народной милиции" ЛНР в Луганской областиСБУ задержала извещателя "Народной милиции" ЛНР в Луганской области
В Ровенской области обстреляли дом и автомобиль главы одной из громадВ Ровенской области обстреляли дом и автомобиль главы одной из громад
Суд оштрафовал Сытника за отдых в Ровенской областиСуд оштрафовал Сытника за отдых в Ровенской области
В Одесской области бывший прокурор получил пять лет тюрьмы за 5 тыс. гривен взяткиВ Одесской области бывший прокурор получил пять лет тюрьмы за 5 тыс. гривен взятки
В Ровенской области из-за церкви подралось около 60 прихожан ПЦУ и УПЦ МПВ Ровенской области из-за церкви подралось около 60 прихожан ПЦУ и УПЦ МП
Вооруженные силы будут готовить специальные "ночные" подразделенияВооруженные силы будут готовить специальные "ночные" подразделения
В Черновицкой области разоблачили следователя полиции во взяточничествеВ Черновицкой области разоблачили следователя полиции во взяточничестве
Последние новости
Подгружаем последние новости