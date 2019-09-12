Цемах стал пятым подозреваемым по делу МН17

"Настойчивое требование РФ отдать ей боевика говорит о том, что Москва признаёт свою вину в катастрофе".

Цемах стал пятым подозреваемым по делу МН17
Владимир Цемах
Фото: Lb.ua

Нидерланды переквалифицировали Владимира Цемаха, ранее считавшегося ключевым свидетелем по делу об уничтожении малайзийского самолета MH17 над Донбассом, в подозреваемые.

Об этом в интервью Deutsche Welle сообщила депутат Европарламента от Нидерландов Кати Пири.

По ее словам, международная следственная группа (JIT) и прокурор Нидерландов распространили письмо, в котором говорилось о том, что в соответствии с недавней информацией, появившейся этим летом, Цемаха рассматривают в качестве одного из подозреваемых.

Пири стала автором открытого письма, подписанного 4 сентября 40 депутатами Европарламента, в котором они призывали президента Украины Владимира Зеленского не допустить выдачи Цемаха Москве. По мнению Пири, Украина "заплатила слишком высокую цену" за возвращение на родину своих граждан.

Пири отметила, что решение включить Цемаха в список для обмена с Россией стало крайне болезненным и для Нидерландов, и для родственников жертв сбитого MH17.

"С международной точки зрения у Украины есть обязательства, предусматривающие всестороннее сотрудничество в попытках найти ответственных за сбитый самолет MH17. И отдав одного из подозреваемых Москве, Украина тем самым не сдержала свое обещание", - считает европарламентарий.

Она также подчеркнула, что настойчивое требование РоSSии отдать ей Цемаха свидетельствует о том, что Москва признаёт свою вину в катастрофе "Боинга".

"Разумеется, мы можем попросить РоSSию предоставить его для допроса. Но мы не настолько наивны. Если бы Москва хотела, чтобы его можно было вызвать на допрос, она бы так не подчеркивала необходимость его выдачи. Поэтому я боюсь, что Цемах больше никогда не появится в суде в качестве свидетеля", - полагает депутат.

Напомним, в июне стало известно, что подозреваемыми в уничтожении малайзийского "боинга" стали: бывший главарь боевиков "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков), Сергей Дубинский (Хмурый), Олег Пулатов (Гюрза, Халиф), Леонид Харченко (Крот). Им будут предъявлены обвинения в убийстве и на них выпишут международный ордер на арест. Судебный процесс в Нидерландах должен начаться в марте 2020 года.

Пассажирский "Боинг-777" авиакомпании Malaysia Airlines, следовавший рейсом МН-17 Амстердам (Нидерланды) - Куала-Лумпур (Малайзия), был сбит в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года. На его борту находились 298 человек, все они погибли.

Международная следственная группа 28 сентября 2016 года в Нидерландах представила результаты уголовного расследования причин катастрофы. Согласно выводам JIT, авиалайнер был сбит ракетой серии 9M38, запущенной с самоходной огневой установки "Бук" с сельскохозяйственного поля в районе поселка Первомайское. Данный район на тот момент находился под контролем пророSSийских сепаратистов. Из расследования следует, что "Бук" был доставлен в Украину из РоSSии, после того, как его использовали для атаки на авиалайнер рейса МН17, он снова вернулся на территорию РФ.

Цемах был командиром роты наемников в 2014 году в Снежном. Боевика достали его из Снежного ценой жизни разведчика Александра Колодяжного - он умер от травм, полученных в ходе спецоперации, 11 июля.

Ранее журналисты нашли видео, на котором начальник ПВО "Славянской бригады ДНР" Цемах признался, что спрятал сбивший MH-17 "Бук".

Отметим, что после обмена Цемаха глава МИД Нидерландов заявил, что правительство страны "глубоко сожалеет", что под давлением РоSSии Украина его выдала, но при этом он рассказал, что голландские следователи допросили боевика перед обменом.

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