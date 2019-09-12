Рада переименовала четыре села

Верховная Рада в среду переименовала четыре села в Одесской, Харьковской и Ивано-Франковской областях.

В частности, село Ивановка Любашевского района Одесской области, где проживают 162 человек, переименовано в Яновку.

Переименование потребовалось в связи с созданием Любашевской громады, куда вошло две Ивановки.

Одной Ивановке решили вернуть историческое название Яновка, которое оно носило до 1946 года. Название Яновка походит от фамилии местного помещика Яновского.

Село Рябухино Нововодолажского района Харьковской области переименовано в Гуляй Поле согласно закону о декоммунизации.

По информации Украинского института национальной памяти, Рябуха был первым председателем созданного большевиками сельсовета и погиб "от рук куркулей" в ходе продразверстки. Гуляй Поле - историческое название этого населенного пункта. Сейчас там проживает всего 86 человек.

Село Мелиховка Нововодолажского района Харьковской области переименовано в Николаевку согласно закону о декоммунизации.

По информации Украинского института национальной памяти, в 1920 году село Леновка в честь большевика Мелехова было переименовано в Мелиховку. Мелехов был командиром "отряда по борьбе с куркульским бандитизмом" и погиб в ходе продразверстки. В селе проживает 616 человек.

Село Текуче Косовского района Ивано-Франковской области по просьбе местных жителей переименовано в село Текуча.

Речь идет о возвращении населенному пункту исторического названия, так как название Текуче появилось только в 1987 году. Во всех исторических материалах с 1620 года до середины XX века этот населенный пункт назывался Текуча. Население Текучей - 1415 жителей.