МИД Украины вызвал посла Чехии из-за встречи Земана с "подкарпатскими русинами"

Радек Матула опроверг любые призывы со стороны Чехии к русинской автономии на Закарпатье.

МИД Украины вызвал посла Чехии из-за встречи Земана с "подкарпатскими русинами"
Фото: korrespondent.net

МИД Украины отреагировал на сообщение о встрече президента Чехии Милоша Земана с представителями "Всемирного совета подкарпатских русинов".

"В связи с появлением в СМИ информации о встрече президента Чехии Милоша Земана с представителями чешской неправительственной организации "Всемирный совет подкарпатских русинов" 11 сентября в Министерство иностранных дел Украины был приглашен посол Чешской Республики в Украине Радек Матула для получения разъяснений", - сообщает пресс-служба МИД.

Отмечается, что чешский дипломат опроверг любые призывы со стороны Чехии к русинской автономии на Закарпатье и подтвердил поддержку территориальной целостности Украины в рамках международно признанных границ.

"Чешская сторона подготовит по этому поводу официальную информацию", - говорится в комментарии.

Накануне сообщалось, что президент Чехии во время встречи с делегацией русинов в Праге согласился выступить посредником между Киевом и закарпатскими русинами, которые, по их словам, требуют своего официального признания в качестве отдельного и статуса автономии для своей территории. Милош Земан пообещал обсудить этот вопрос с новым президентом Украины Владимиром Зеленским.

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