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2019-09-12
Трюдо распустил парламент Канады и объявил дату выборов
Выборы состоятся 21 октября.
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо распустил парламент и объявил старт избирательной кампании.
Об этом сообщает Global News.
Голосование на 43-х всеобщих выборах в Канаде состоится 21 октября.
"Несколько минут назад я встретился с ее высочеством генерал-губернатором, которая удовлетворила мою просьбу о роспуске парламента. Канадцы пойдут на выборы 21 октября", - сказал Трюдо.
Напомним, Джастин Трюдо возглавил правительство в октябре 2015, после того, как большинство мест в парламенте Канады получила Либеральная партия.
Ранее сообщалось, что в течение следующих шести лет Канада выделит Украине $45 миллионов на реформы.
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