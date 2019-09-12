Трюдо распустил парламент Канады и объявил дату выборов

Выборы состоятся 21 октября.

Трюдо распустил парламент Канады и объявил дату выборов

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо распустил парламент и объявил старт избирательной кампании.

Об этом сообщает Global News.

Голосование на 43-х всеобщих выборах в Канаде состоится 21 октября.

"Несколько минут назад я встретился с ее высочеством генерал-губернатором, которая удовлетворила мою просьбу о роспуске парламента. Канадцы пойдут на выборы 21 октября", - сказал Трюдо.

Напомним, Джастин Трюдо возглавил правительство в октябре 2015, после того, как большинство мест в парламенте Канады получила Либеральная партия.

Ранее сообщалось, что в течение следующих шести лет Канада выделит Украине $45 миллионов на реформы.

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