Глава МВД Эстонии предложил отменить безвизовый въезд для украинцев

Он считает, что украинцы-мигранты отбирают работу у эстонцев.

Глава МВД Эстонии предложил отменить безвизовый въезд для украинцев
Март Хельме
Фото: voanews

Министр внутренних дел Эстонии, глава Консервативной народной партии Март Хельме предложил отменить безвиз для граждан Украины, которые приезжают в Эстонию.Об этом сообщает ERR.

По его словам, украинцы «отбирают работу» у эстонцев. Их труд, как мигрантов, оценивается дешевле, из-за чего падает уровень зарплат для местного населения. Кроме того, он назвал эту ситуацию «троянским конем», а украинцев «гомо-советикусами».

"Троянским конем в том числе и для РоSSии, потому что те, кто приезжают сюда, не столько украинцы, как русские с востока Украины, обрусевшие украинцы или просто гомо-советикус. Это миграционное давление с востока на нас очень сильно, и оно продолжает усиливаться", - заявил Хельме.

По его словам, полностью отменить миграцию не получится, но Эстония должна иметь возможность решать, кого, в каком количестве, на какой срок и на каких условиях впускать.

Министр иностранных дел Урмас Рейнсалу возразил своему коллеге. Он подчеркнул, что отменить безвизовый режим для Украины невозможно, к тому же это не в интересах Эстонии.

"Для работы гражданам Украины необходимо иметь рабочую визу, и большинство украинцев, приезжающих сюда работать, ее имеют. Предотвращением злоупотреблений, связанных с визовыми нарушениями, должна заниматься полиция, и здесь надо навести порядок", – добавил Рейнсалу.

Он также подчеркнул, что решение обеспечить Украине безвиз было четким политическим решением Евросоюза, и отказ от него не соответствует интересам Эстонии в поддержке интеграции Украины в Евросоюз.

Напомним, 9 сентября Министерство иностранных дел Эстонии распространило заявление о поддержке территориальной целостности Украины и непризнании роSSийских местных выборов на территории оккупированного Крыма. Подобные заявления также публиковали Литва и Латвия, а также Грузия.

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